Tv: Israels topanklager vil efterforske Netanyahu

En talsperson for det israelske justitsministerium afviser at kommentere oplysningen over for nyhedsbureauet Reuters.

Netanyahu har tidligere afvist, at han har gjort noget forkert i forbindelse med køb af ubåde fra Tyskland. Her har medier skrevet om, at der kan være en potentiel interessekonflikt, der involverer Netanyahus advokat.

Ifølge Kanal 10 har en af de to sager, som anklageren, Avichai Mandelblit, efterforsker, ikke tidligere været kendt af offentligheden.

Tirsdag skrev den engelsksprogede avis Times of Israel, at Mandelblit vil have afklaret, om Netanyahu er involveret i bestikkelse og svindel.

Ifølge avisen indledte politiet en hemmelig efterforskning for næsten ni måneder siden.

I den forbindelse er der kommet nye dokumenter frem, som fik politiet til at bede Mandelblit om lov til at indlede en fuld efterforskning.

Avisen Haaretz skrev tidligere på ugen, at en talsmand for premierministeren betegner anklagerne som "sludder".