Tusk håber på brexit-ansøgning i starten af 2017

Det sagde han fredag aften efter et EU-topmøde for stats- og regeringscheferne i Slovakiets hovedstad, Bratislava.

Men Tusk fortalte, at han under et besøg i London forrige torsdag havde talt med May om et tidspunkt for, hvornår den britiske regering vil aktivere artikel 50 i Lissabon-traktaten om udmeldelse.

Hun havde svaret, at det er næsten umuligt at nå i år.

- Men det er temmelig sandsynligt, at de måske i januar, måske i februar næste år er klar, forklarede Tusk.

Når artikel 50 bliver aktiveret, har EU og Storbritannien to år til at forhandle en skilsmisse. Efter de to år er det en realitet, at Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, gentog på topmødet, at Storbritannien ikke får adgang til EU's indre marked, hvis landet ikke accepterer fri bevægelighed for arbejdstagere i Europa.

Theresa May har ved flere lejligheder sagt, at Storbritannien skal have ret til at sætte begrænsninger på, hvor mange udlændinge der kan komme ind i Storbritannien.

Topmødet i Bratislava havde til formål at finde en ny kurs for EU, efter et flertal af de britiske vælgere i juni besluttede, at Storbritannien skal forlade EU.

De resterende 27 EU-landes stats- og regeringschefer blev enige om en handlingsplan, som skal munde ud i reformer i det europæiske samarbejde.

- Vi kan ikke fortsætte, som vi plejer, sagde Donald Tusk.

Handlingsplanen skal være færdig om et halvt års tid. Til marts kan EU fejre 60-års-dagen for underskrivelsen af Rom-traktaten, som er grundstenen i det europæiske samarbejde.