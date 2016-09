Tusk håber på brexit-ansøgning i starten af 2017

Det sagde han fredag aften efter et EU-topmøde for stats- og regeringscheferne i Slovakiets hovedstad, Bratislava.

Men Tusk fortalte, at han under et besøg i London forrige torsdag havde talt med May om et tidspunkt for, hvornår den britiske regering vil aktivere artikel 50 i Lissabon-traktaten om udmeldelse.

Hun havde svaret, at det er næsten umuligt at nå i år.

- Men det er temmelig sandsynligt, at de måske i januar, måske i februar næste år er klar, forklarede Tusk.

Når artikel 50 bliver aktiveret, har EU og Storbritannien to år til at forhandle en skilsmisse. Efter de to år er det en realitet, at Storbritannien ikke længere er medlem af EU.