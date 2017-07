Tusk griber ind i krise og vil møde Polens præsident

Han har bedt om et møde med den polske præsident, Andrzej Duda, om "den politiske krise", skriver nyhedsbureauet Reuters torsdag.

EU-præsident Donald Tusk advarer sit hjemland om, at planlagte ændringer i det polske retssystem går imod europæiske værdier.

Donald Tusk siger, at ændringerne i retssystemet er et tilbageskridt, der risikerer at marginalisere Polen.

EU-præsidenten er selv tidligere polsk premierminister.

Hans udtalelser kommer, kort efter at underhuset i det polske parlament torsdag har vedtaget en stærkt omstridt lovpakke om reformer af landets højesteret.

Lovpakken sendes nu videre til overhuset.

EU-Kommissionen truede onsdag med at tage nye dramatiske skridt mod Polen, hvis landet ikke bremser de nye love.

Lovene kan ifølge EU underminere retsstaten.

Derfor overvejer EU-Kommissionen at tage det historiske skridt at indlede en sag mod Polen for brud på EU's grundlæggende værdier.

EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, sagde onsdag, at "vi er meget tæt på" at iværksætte artikel 7.

Det er en procedure i EU-traktaten, der aldrig er brugt før. Den kan i yderste konsekvens føre til sanktioner og tab af stemmeretten i EU's ministerråd.