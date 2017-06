Tusk: Mays tilbud om borgeres rettigheder er for dårligt

Storbritanniens tilbud om at sikre borgernes rettigheder efter brexit er dårligere end ventet. Det risikerer at forværre borgernes situation.

Her skitserede den britiske premierminister, Theresa May, hvordan hun efter Storbritanniens exit vil sikre de fremtidige rettigheder for tre millioner EU-borgere, der bor i landet.

- Mit første indtryk er, at det britiske tilbud ligger under vores forventninger, siger Donald Tusk.

- Det risikerer at forværre borgernes situation.

Han siger, at det nu er op til EU's chefforhandler, Michel Barnier, og hans hold at analysere Mays tilbud linje for linje, når de modtager det på skrift.

Theresa May siger, at hun vil offentliggøre det fulde forslag om EU-borgernes rettigheder på mandag.

Hun siger, at hun ønsker en aftale så hurtigt som muligt.

Samtidig anerkender hun, at der er forskel på de britiske forslag og EU's forslag.