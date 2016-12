Tusindvis af kilometer væk er 2017 i fuld gang

Samoa, New Zealand og Australien har som nogle af de første lande lagt 2016 bag sig.

Over en million mennesker anslås ifølge ABC News at være stimlet sammen i parker ved byens berømte havnefront, hvor Sydney Harbour Bridge og Operahuset er en del af det store fyrværkerishow.

Her blev musikikonerne Prince og David Bowie, der begge døde i 2016, æret via både lys og lyd - og for førstnævntes vedkommende med lilla fyrværkeri. Der er tale om det største fyrværkerishow i Sydneys historie.

Et par timer inden byerne på den australske østkyst hoppede befolkningen på New Zealand ind i 2017. Det skete blandt andet med fyrværkeri ved Sky Tower i Auckland, mens sønnen til tidligere premierminister John Key gav den som hit-spillende dj.

En håndfuld øer i Stillehavet var de allerførste til at sige farvel til 2016. I Samoa skiftede kalenderen således allerede klokken 11.00 dansk tid.

Det er stadig relativt nyt, at samoanerne er blandt de første til at hilse det nye år velkommen. Stillehavslandet skiftede i 2011 plads på datolinjen.

Dengang sprang Samoa 30. december over, mens alle ure blev stillet 24 timer frem. Tidligere var landet et af de sidste til at fejre nytår.

En række små amerikanske øer må vente helt til klokken 13.00 søndag - nytårsdag - med at gå ind i 2017.