Tusindvis af brandfolk kæmper mod skovbrande i Portugal

I et tilfælde blev 800 brandfolk sat ind for at støtte fly og helikoptere, som kastede vand ned fra luften i et forsøg på at få slukket en tredages brand nær den centrale by Vila dei Rei.

Andre 300 brandfolk var sat ind mod en brand i et centralt område af landet.

Den portugisiske beredskabsstyrelse oplyser, at mindst 55 mennesker er blevet kvæstet - heraf fire alvorligt.

Mindst 680 slukningskøretøjer og 15 fly er sat ind i kampen mod ilden.

Portugal har været usædvanligt hårdt ramt af skovbrande i år på grund af en udbredt tørke. Flere gange har landsbyer måttet evakueres. De portugisiske medier har bragt reportager om panikslagne ældre, der er blevet tvangsevakueret fra deres hjem.

I landsbyen Aldeia do Mato blev en 80-årig kvindes hus fuldstændigt ødelagt af flammerne.

Det værste udbrud af brande i naturen fandt sted i juni, hvor 64 mennesker omkom - mange af dem på vejene, mens de forsøgte at køre væk fra flammer.

Myndighederne registrerede lørdag et rekordhøjt antal separate brande: 268 på en dag. 90 procent af brandene siges at være forårsaget af mennesker - med overlæg eller ved uheld.

Der er også skovbrande i blandt andet Grækenland, Italien, Frankrig og Spanien. Men Portugal er et særtilfælde.

Brandene i landet repræsenterer over en tredjedel af al skov, der er brændt i de 28 EU-lande i år.

Nabolandet Spanien har sendt hjælp til portugiserne - både redningsmandskab og fly, der kan deltage i slukningsarbejdet.