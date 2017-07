Tusinder går på gaden i Hongkong for kinesisk systemkritiker

Tusinder gik lørdag aften på gaden i Hongkong med levende lys for at mindes den kinesiske systemkritiker Liu Xiaobo, som døde torsdag.

Lørdagens arrangement er det største af flere i Hongkong til minde om den tidligere nobelprismodtager.

En af deltagerne mener, at Xiaobos kærlighed til sit land kostede ham friheden.

- At elske et land handler om at skabe fremskridt. Men han blev behandlet sådan for at være loyal over for sit land, siger 24-årige Emily Chau.

Systemkritikeren døde i fangenskab og blev 61 år.

Mindeoptoget blev arrangeret, efter at fire prodemokratiske medlemmer blev fjernet fra parlamentet i Hongkong.

Det har ført til øget bekymring over Kinas kontrol med det delvist autonome Hongkong.

- Med diskvalificeringen af parlamentarikerne i går ser det ud til, at stedet her er ved at gå i opløsning, siger Emily Chau.

Xiaobos aske blev lørdag spredt over havet. Forinden blev han bisat ved en privat ceremoni for familie og venner.

Liu Xiaobo var Kinas mest fremtrædende politiske fange. Han var kendt som dissident og demokratiforkæmper.

Han sad i fængsel fra 2009 og frem til sin død torsdag, efter at han var med til at forfatte et opråb om demokrati i Kina.

Af dokumentet fremgik det, at der skulle gøres en ende på etpartistyret.

Xiaobo havde leverkræft i et fremskredent stadie. Sygdommen fik han konstateret i maj.

I 2010 blev Liu Xiaobo tildelt Nobels fredspris. Men han fik ikke lov til at deltage i ceremonien, og han var derfor repræsenteret symbolsk ved en tom stol.