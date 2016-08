Tusinder er stadig savnet efter Balkan-krigene

Tusindvis af familier i det tidligere Jugoslavien har stadig ikke fået svar på, hvad der blev af deres pårørende under de krige, der sluttede for mere end 20 år siden.

Den opgørelse kommer fra Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) i forbindelse med FN's internationale dag for de forsvundne.

Under de blodige konflikter i det daværende Jugoslavien forsvandt næsten 35.000 mennesker. De 22.000 af dem var fra Bosnien.

Siden da er det blevet fastslået, hvad der skete med omkring 70 procent af dem. Men de sidste 10.700 menneskers skæbne er stadig ikke kendt.

- Over 20 år efter krigene er familierne til de omkring 10.700 mennesker stadig plaget af usikkerhed om, hvad der skete med deres kære, skriver ICRC i en meddelelse.

ICRC's formand, Peter Maurer, opfordrer myndigheder over hele verden til at "finde den politiske vilje, som er nødvendig for at give svar" på, hvad der er sket med de forsvundne.

- Vi må tage skridt for at forhindre forsvindinger og samle den tilgængelige information når folk forsvinder. For på et tidspunkt kan denne information give svar, siger han.

Mindst 130.000 mennesker blev dræbt under krigene på Balkan i 1990'erne. Langt størstedelen - omkring 100.000 mennesker - døde i Bosnien, hvor der var krig mellem 1992 og 1995.