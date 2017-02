Tusinder demonstrerer mod franske præsidentkandidater

Franskmænd protesterer mod Fillon og Le Pen, der begge beskyldes for at have misbrugt offentlige midler.

Protesterne var især rettet mod de to præsidentkandidater François Fillon og Marine Le Pen, der anklages for at have misbrugt offentlige midler.

- De vedtager deres love og deres privilegier. Faktisk har vi ikke bevæget os fremad siden revolutionen, siger han.

I sidste måned kom det frem, at den konservative Fillon har aflønnet sin kone, Penelope, med mindst 680.000 euro (fem millioner kroner) for et job som assistent i parlamentet.

Men ifølge den franske ugeavis Le Canard Enchainé har Penelope Fillon ikke udført det arbejde, hun fik løn for - en beskyldning, som hendes mand har afvist.

To af Fillons børn var også på hans lønningsliste en overgang.

Marine Le Pen beskyldes for uretmæssigt at have fået udbetalt et beløb svarende til knap 2,5 millioner kroner fra Europa-Parlamentet til at aflønne to af sine medarbejdere.

Frankrig vælger ny præsident om to måneder.

Efter anklagerne om muligt misbrug af offentlige midler er Fillon styrtdykket i meningsmålingerne.

Den seneste måling viser, at han vil ende på en tredjeplads i første valgrunde med 18,5 procent af stemmerne og dermed ikke gå videre til den afgørende runde to uger senere.

Derimod ser det ikke ud til, at beskyldningerne fra Europa-Parlamentet har skadet Marine Le Pen. Hun har i målingerne opbakning fra 26 procent af vælgerne.

7. maj mødes de to kandidater, der har fået flest stemmer, i anden valgrunde.

Her tyder målinger på, at Le Pen vil tabe, uanset om modstanderen er Fillon eller centrumpolitikeren Emmanuel Macron, der står til 23 procents opbakning i første valgrunde.