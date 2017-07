Tusinder af mennesker demonstrerer mod Erdogan

Turen var på 450 kilometer, og mange har fulgt ham på ruten.

Demonstrationen i Istanbul ligner den største protestaktion i adskillige år mod præsident Recep Tayyip Erdogan.

Det er normalt kun Erdogan, der er i stand til at samle så store demonstrationer, men søndag aften kan oppositionen også gøre det.

Kilicdaroglu er leder af Det Republikanske Parti. Han indledte sin march i juni, efter at et parlamentsmedlem fra hans parti blev fængslet.

Parlamentarikeren Enis Berberoglu fik 25 års fængsel. Ifølge dommen røbede han statshemmeligheder ved at lække oplysninger til en oppositionsavis om Tyrkiets efterretningsvæsen, der ifølge oplysningerne smuglede våben til militante islamister i Syrien.

- Ingen bør tro, at denne march var den sidste. Det er første skridt, siger Kilicdaroglu ved demonstrationen.

- Alle bør være klar over, at 9. juli er et nyt skridt, en ny historie, en ny fødsel.

Marchen fra Ankara til Istanbul udviklede sig til en protest mod den fremfærd og de masseanholdelser, som myndighederne har gennemført i Tyrkiet efter det fejlslagne kup for et år siden.

Kilicdaroglu blev på turen mødt med flag og bannere, hvorpå der stod ord som "retfærdighed".

- Bare der dog ikke var behov for denne march og der var demokrati, pressefrihed. Hvis borgergrupper frit kunne sige deres mening, sagde Kilicdaroglu tidligere fredag til nyhedsbureauet AP, inden han tog fat på de sidste kilometer af turen.

Under marchen har myndighederne beskyldt Kilicdaroglu for at støtte terrorgrupper.

Præsident Erdogan har ifølge AP sagt, at oppositionslederen har brudt loven ved at forsøge at påvirke domstolene.