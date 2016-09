Tusinder af briter demonstrerer mod brexit

Under slagordet "March for Europa" gik demonstranterne fra Hyde Park og endte foran det britiske parlament, hvor der mandag skal være debat om en ny folkeafstemning.

Det emne skal til debat som følge af en underskriftindsamling, hvor flere end fire millioner briter har skrevet under på, at den famøse folkeafstemning 23. juni - hvor et flertal af vælgerne stemte for, at Storbritannien skal forlade EU - bør gå om.

"Stop brexit!" og "Vi har brug for EU" var nogle af de slagord, man kunne læse på deres skilte og bannere.

- Vi ønsker ikke at forlade EU, siger 42-årige David Hillman.

Også komikeren Eddie Izzard var blandt demonstranterne i London.

- Er det for sent? Nej, vi må blive ved med at kæmpe, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Theresa May har sagt, at brexit betyder brexit. Men hvad betyder brexit? Hun ved jo ikke, hvad det betyder, siger komikeren med henvisning til den britiske premierminister, der overtog posten, da David Cameron trådte tilbage efter chokafstemningen.

Den britiske regering har flere gange meddelt, at der ikke er planer om at holde en ny folkeafstemning, og at de britiske vælgeres vilje skal respekteres.

51,9 procent af de britiske vælgere stemte for at forlade EU og 48,1 procent stemte for at blive i EU ved folkeafstemningen i juni. Valgdeltagelsen var 72 procent.