Trumps valg til forsvarsminister advarer mod Rusland

Under en høring i Senatet torsdag advarer Mattis om, at forsvarsalliancen er under det mest alvorlige angreb siden Anden Verdenskrig.

- Lige nu er det vigtigste, at vi erkender realiteterne om, hvad vi har at gøre med med hr. Putin, og at vi erkender, at han forsøger at ødelægge den nordatlantiske alliance, siger Mattis ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han tilføjer, at Rusland, Kina og militante islamister udgør den største trussel mod den amerikanskledede verdensorden, og han opfordrer Kongressen til at være klar til at øge de militære udgifter.

- Jeg går ind for at engagere sig, men vi må også se i øjnene, hvad Rusland har gang i, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han tilføjer, at der er et "stadig mindre antal områder", hvor USA kan samarbejde med Rusland.

Trump selv har i løbet af valgkampen udtalt sig i rosende vendinger om den russiske præsident.

Også Mike Pompeo, som Trump vil have til at lede efterretningstjenesten CIA, er uenig med den kommende præsident, om hvorvidt Rusland udgør en trussel mod USA.

Ifølge Reuters siger Pompeo under torsdagens senatshøring, at Rusland "fører sig aggressivt frem" ved at invadere og besætte Ukraine, at landet truer Europa og "gør stort set ingenting" for at knuse den militante bevægelse Islamisk Stat.

Under høringen torsdag kom det også frem, at den formentlig kommende forsvarsminister, general Mattis, går ind for at beholde atomaftalen med Iran. Det er ellers en aftale, han tidligere har udtalt skepsis om.

- Det er ikke en perfekt våbenaftale. Det er ikke en venskabsaftale. Men når USA giver sit ord, må vi respektere det og samarbejde med vores allierede, siger generalen ifølge nyhedsbureauet dpa.