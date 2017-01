Trumps uforudsigelige Twitter-brug kan være farlig for USA

Donald Trump er endnu ikke flyttet ind i Det Hvide Hus, men USA's kommende præsident har allerede erklæret, at han vil blive med at skrive fra sin private Twitter-profil.

For der er fart på det sociale medie, hvor Trump dagligt sender små beskeder på op til 280 tegn ud til sine godt 20 millioner følgere.

- Twitter er et meget reaktivt medie, og Donald Trump er en meget reaktiv mand. Det går stærkt på Twitter, og når vi har med Trump at gøre, går det ekstra stærkt, siger Louise Roug.

Den afgående præsident, Barack Obama, har siden juni 2013 tweetet fra præsidentens officielle profil med navnet "Potus" (forkortelse for President of the United States, red.).

Men der er en stor temperamentsforskel på landets "eftertænksomme og intellektuelle" 44. præsident og den kommende 45. præsident.

- Trump er en helt anden karakter. Han reagerer. Og den umiddelbarhed er en del af faren ved Twitter, som passer hans temperament frygtelig godt, siger Louise Roug.

- Der kan helt klart være nogle faldgruber. Det kan være farligt, og det kan gå hen og blive til et problem både diplomatisk og i forhold til USA's udenrigspolitik, mener hun.

Den vurdering er medieforsker Mark Ørsten, der blandt andet beskæftiger sig med politisk kommunikation på Roskilde Universitet, enig i.

- Donald Trump er kendt for en bramfri og meget aggressiv stil. Og hvis han fortsætter, kan han godt skaffe USA nogle diplomatiske problemer på halsen, siger han.

- Man kan sagtens forestille sig, at diplomatiske kriser kunne opstå, forårsaget alene af Donald Trump-tweets.

I USA har Trump senest rettet et Twitter-angreb mod det demokratiske kongresmedlem John Lewis, der er en kendt borgerrettighedsforkæmper i USA.

Lewis har meddelt, at han udebliver fra den kommende indsættelsesceremoni.

Det fik Trump til at svare igen på Twitter. Her skrev han, at Lewis kun stod for snak og ikke resultater.

Et større antal demokratiske kongresmedlemmer har siden svaret igen ved at droppe ceremonien, der finder sted 20. januar.