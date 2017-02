Artiklen: Trumps udenrigsminister skal ses an af 19 verdensledere

Den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson deltager for første gang i G20 møde torsdag og fredag.

Værtsnationen Tyskland har planlagt et todages møde, hvor landene blandt andet skal diskutere konflikten i Syrien, Ukraine og Yemen.

Men mødet vil også blive brugt til at lure på, hvad indsættelsen af den nye Trump-administration kommer til at betyde for USA's internationale interesser og udenrigspolitik.

Flere verdensledere har allerede på forhånd udtrykt bekymring over Trump, der har turneret med ordene "Amerika først" i sin valgkamp.

Særligt interessant er det, at Rex Tillerson for første gang skal møde den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Det er det, fordi Tillerson er kendt for sine forretningsforbindelser til den russiske præsident, Vladimir Putin, fra sin fortid i olieindustrien.

Tillerson er tidligere blevet beskyldt for at være blød over for Rusland, fordi han ikke vil kalde Putin en "krigsforbryder", som mange senatorer ellers har krævet.

Ud over USA's forbindelser til Rusland forventes det, at Tillerson bliver udspurgt om USA's forhold til Israel efter dage med flere udmeldinger fra den amerikanske præsident, Donald Trump.

Trump havde onsdag besøg af Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og her åbnede præsidenten for at droppe kravet om en tostatsløsning.

Den udmelding er blevet modtaget kritisk af palæstinenserne.

Endelig er USA's forbindelser til Kina ligeledes i søgelyset. Under præsidentvalget langede Trump ud efter landet og beskyldte kineserne for at stjæle amerikanske arbejdspladser i stor stil.

Trump har truet med at indføre højere told på varer, der importeres fra Kina.