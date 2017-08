Trumps svigersøn får kold skulder i Egypten efter nedskæringer

Aflysningen kommer, efter at USA har besluttet at tilbageholde mange millioner dollar i militærstøtte til Egypten.

To kilder med kendskab til sagen oplyste tirsdag til Reuters, at USA vil afvise at give 95,7 millioner dollar (606 millioner kroner) i støtte og udskyde udbetalingen af yderligere 195 millioner dollar (over 1,2 milliarder kroner).

Begrundelsen er, at menneskerettigheder og demokrati har trange kår i Egypten under præsident Abdel Fattah al-Sisis styre.

Udenrigsministeriet i Kairo oplyser, at mødet med Kushner er aflyst, men angiver ikke en årsag.

Ministeriet kritiserer dog USA's beslutning om at tilbageholde den militære støtte.

- Egypten ser dette skridt som tegn på dårlig dømmekraft angående det strategiske partnerskab, der i årtier har knyttet de to lande sammen, skriver Egyptens udenrigsministerium i en meddelelse onsdag.

USA's beslutning viser en "mangel på forståelse for vigtigheden af at støtte Egyptens stabilitet" og kan få "negative konsekvenser" for USA's og Egyptens fælles mål, lyder det.

Jared Kushners møde med præsident Sisi finder dog stadig sted som planlagt, oplyser præsidentkontoret i Kairo.

Kushner er på rundrejse i Mellemøsten for at mødes med en række politiske ledere og drøfte mulighederne for at genoplive fredsforhandlingerne mellem israelere og palæstinensere.

Trumps beslutning om at tilbageholde noget af USA's militære støtte til Egypten kommer som en overraskelse.

Præsidenten har tidligere sagt, at han vil arbejde på at forbedre forholdet til den vigtige allierede i Mellemøsten, efter det blev forværret under forgængeren Barack Obama.