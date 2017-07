Trumps søn og svigersøn skal vidne i Rusland-sag i næste uge

Trumps søn og tidligere kampagnechef forventes at blive udspurgt om beskyldninger om russisk indblanding i præsidentvalget i USA i 2016 samt et muligt russisk samarbejde med Trump-kampagnen.

Donald Trumps svigersøn, Jared Kushner, vil blive afhørt af amerikanske senatorer mandag, oplyser hans advokat.

- Vi samarbejder med og er lydhøre over for komitéens program, og derfor har vi planlagt hr. Kushners samtale med Senatet til 24. juli, udtaler Jared Kushners advokat, Abbe Lowell, i en erklæring.

- Han (Kushner, red.) vil fortsætte med at samarbejde og værdsætter muligheden for at hjælpe med at følge denne sag til dørs, tilføjer advokaten.

Afhøringen af Jared Kushner er endnu ikke bekræftet af Senatet.

Senator Sheldon Whitehouse, et demokratisk medlem af domskomitéen, påpeger, at høringen betyder, at komitémedlemmerne får chancen for at høre forklaringerne blive afgivet under ed.

- Der er blevet sagt utrolig meget offentligt, men det har ikke været under ed. Det betyder, at folk har kunnet udelade noget eller lyve, siger Sheldon Whitehouse til CNN.

Paul Manafort har tidligere været rådgiver for Viktor Janukovitj, den Rusland-venlige tidligere præsident i Ukraine.

Jared Kushner er en af Donald Trumps nærmeste rådgivere og var det også under valgkampen forud for præsidentvalget. Han er gift med Trumps datter Ivanka.

Når Kushner bliver udspurgt af komitéen, vil han være den hidtil nærmeste af præsidentens rådgivere, der udspørges om kontakten til Rusland.

Komitéen ventes at spørge Kushner til to møder med Ruslands ambassadør i USA, Sergej Kisljak. Møderne fandt sted i Trump Tower i New York i december.