Trumps søn mødte russisk advokat med Clinton-smuds

USA's præsident Donald Trumps søn mødtes under valgkampen forud for præsidentvalget i november i fjor med en russisk advokat, der hævdede at ligge inde med skadelige informationer om Hillary Clinton, Trumps modkandidat.

Det skriver New York Times, der oplyser, at avisen har informationen fra tre rådgivere i Det Hvide Hus.

Det var Donald Trump Jr., der gik med til at mødes med advokaten, som havde forbindelser til Kreml, i 2016.

Avisen skriver, at også Paul Manafort, der var kampagnechef for Trump, og Jared Kushner, Trumps svigersøn, var med til mødet.

Ifølge New York Times erkender Donald Trump Jr. at have været til mødet. Det siger han i en erklæring til avisen.

- Efter udveksling af høfligheder erklærede kvinden, at hun havde informationer om enkeltpersoner, der havde forbindelser til Rusland, og som støttede Den Demokratiske Nationale Komite og fru Clinton, hedder det i erklæringen.

Hillary Clinton var det Demokratiske Partis præsidentkandidat.

- Hendes erklæringer var svage, modsatrettede og gav ingen mening, siger Trump-sønnen videre.

Han afslutter med at sige, at hun ikke havde meningsfulde informationer.

Trump selv var ikke klar over, at mødet fandt sted, siger en talsmand for præsidenten ifølge Reuters.