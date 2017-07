Trumps søn erkender russermøde for at fiske Clinton-smuds

Han holdt mødet for at få fingre i oplysninger, der kunne kompromittere Hillary Clinton, der var farens rival i kampen om præsidentposten.

Donald Trumps ældste søn holdt et møde med en russisk advokat under præsidentvalgkampen i USA sidste år, bekræfter sønnen.

- Det er klart, at jeg er den første nogensinde på et kampagnehold, der har lyttet til informationer om en rival, skriver Donald Trump Jr. sarkastisk på Twitter.

Dermed bekræfter præsidentens søn mødet, som avisen New York Times omtalte søndag aften.

Donald Trump Jr. har sagt, at han vil samarbejde med et udvalg i Senatet, som undersøger Trump-holdets forbindelser til Rusland. Han har hyret advokaten Alan Futerfas til at tage sig af sagen.

Paul Manafort, der var kampagnechef for Trump, og Jared Kushner, Trumps svigersøn, var også med til mødet med advokat Natalia Veselnitskaja.

Der kom intet ud af mødet, har en talsmand i Det Hvide Hus mandag sagt. Det samme har Donald Trump Jr. erklæret.

Erkendelsen kommer, efter at pr-manden Rob Goldstone over for nyhedsbureauet AP har fortalt om mødet.

Goldstone havde arrangeret mødet på vegne af musikeren Emin Agalarov.

Donald Trump optræder i en musikvideo med Agalarov fra 2013. Flere deltagere i en skønhedskonkurrence, som Trump dengang stod bag, er også med på videoen.

Kreml har afvist at kende til advokaten eller til sagen. Veselnitskaja repræsenterede i foråret en søn af en topleder ved Ruslands statsejede jernbaner i en sag om hvidvaskning i New York.

Amerikanske myndigheder efterforsker fortsat påståede russiske hackerangreb, som skal have haft betydning for udfaldet af præsidentvalget sidste år.

Tidligere FBI-chef Robert Mueller undersøger Ruslands rolle og Trump-kampagnens mulige forbindelser til Rusland under valgkampen.

Søndag skrev Trump på Twitter, at han ikke drøftede sanktioner under møde med Putin i Hamburg i sidste uge.

Men mandag har en talsmand for Det Hvide Hus sagt, at "sanktioner rettet mod snyd i forbindelse med valget blev diskuteret".