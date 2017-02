Michael Flynn har været i fokus i medierne de seneste dage. Det sker, efter beskyldninger om at han har løjet over for vicepræsident Mike Pence om indholdet af samtaler, han havde med Ruslands ambassadør i USA i slutningen af december (arkivfoto).

Trumps sikkerhedsrådgiver trækker sig efter kontrovers

Det rapporterer flere amerikanske medier tidligt tirsdag morgen dansk tid.

Flynn afviste i første omgang beskyldninger om, at han i samtalerne havde drøftet de sanktioner, som daværende præsident Barack Obama indførte over for Rusland 29. december.

Siden trak Flynn i land.

Mandag aften dansk tid oplyste Det Hvide Hus, at Donald Trump overvejede, om sagen skulle have konsekvenser for Flynn.

- Præsidenten evaluerer situationen. Præsidenten taler med vicepræsident Mike Pence og andre om, hvad han ser som det vigtigste emne, der findes: vores nations sikkerhed, sagde talsmand Sean Spicer ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Natten til tirsdag dansk tid tog uroen om Flynn til.

Anonyme kilder oplyste til CNN, at Det Hvide Hus længe havde været advaret om, at Michael Flynn ikke havde fortalt hele sandheden om samtalerne med den russiske ambassadør.

En kilde med indblik i sagen oplyste til CNN, at det amerikanske justitsministerium også havde advaret Det Hvide Hus om, at Flynn på grund af sagen kunne være sårbar over for mulig afpresning fra Rusland.

Ved ikke at fortælle alt om samtalens indhold kunne Flynn have kompromitteret sig selv, mente justitsministeriet ifølge CNN's kilde.

Præsident Trump har allerede udnævnt en foreløbig afløser for Flynn.

Pensioneret generalløjtnant Keith Kellogg vil indtil videre varetage den vigtige post som sikkerhedsrådgiver, rapporterer flere amerikanske medier.