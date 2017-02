Trumps nye sikkerhedsrådgiver er klædt på til jobbet

Han afløser Michael Flynn, der kun nåede at sidde på posten i godt tre uger, inden han blev tvunget til at gå af efter at have givet misvisende informationer til vicepræsident Mike Pence.

At valget er faldet på McMaster er overraskende ifølge Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor og institutleder ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Men McMaster er godt klædt på og velforberedt til jobbet, siger han.

- Det, som er særligt ved McMaster, er, at han er en intellektuel general. Han har både erfaring med at være i krig, men han har også en længere akademisk uddannelse.

McMaster er uddannet fra det amerikanske militærakademi West Point og har har en ph.d. i amerikansk historie fra University of North Carolina.

I en bogudgivelse har han kritiseret det amerikanske engagement i Vietnam. Og at McMaster ikke er bange for at udtale sig kritisk om autoriteter er interessant, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

- At McMaster ligefrem har skrevet en bog om, hvor vigtigt det er at sige fra over for præsidenten, det forpligter, når han får jobbet som rådgiver.

- Indtil nu har det været vigtigt for Trump, at hans medarbejdere har gjort, som der blev sagt. Og at de har fulgt det, som han har haft lyst til at tweete, siger han.