Trumps nære rådgiver i verbal utakt med chefen

Det siger den kontroversielle chefstrateg i Det Hvide Hus og tidligere direktør for det stærkt højreorienterede Breitbart News, Steve Bannon, i et interview med det venstreorienterede webmedie American Prospect.

Han siger samtidig, at de amerikanske verbale konfrontationer med Nordkorea er "et spil for galleriet", som bare afleder opmærksomhed fra det væsentligste.

- For mig at se er den økonomiske krig med Kina alt. Og vi skal være manisk fokuserede på det, siger han i interviewet.

- Hvis vi fortsætter med at tabe, er vi kun fem år væk, måske ti, fra at ramme et vendepunkt, hvorfra vi aldrig vil være i stand til at komme tilbage, siger han.

Bannon affærdiger desuden bekymringer for, at den seneste tids spændinger og gensidige mundtlige trusler mellem Nordkorea og USA kan munde ud i en krig.

Præsident Donald Trump har for nylig truet med "bål og brand". Men det bliver ved ordene, mener Bannon.

En militær løsning er simpelthen en umulighed, mener han.

Og det skyldes ganske enkelt, at tabet af menneskeliv vil være enormt.

Bannon henviser til vurderinger fra militære eksperter om, at millioner af mennesker vil miste livet, allerede inden en krig er en time gammel som følge af Nordkoreas enorme arsenal af konventionelle våben.

- Der er ingen militær løsning, glem det.

- Indtil der er nogen, der løser den del af ligningen, der viser mig, at ti millioner i Seoul (Sydkoreas hovedstad, red.) ikke dør af konventionelle våben inden for de første 30 minutter, så ved jeg ikke, hvad du taler om. Der er ingen militære løsninger her. De har os, siger han.

Efter weekendens uroligheder i Charlottesville langer han ud efter de racistiske bevægelser, som han kalder "en samling klovne".

- Etnisk nationalisme, det er tabere. Jeg synes, at medierne kører det for stort op, og vi skal hjælpe til med at nedbryde det. Disse fyre er en samling klovne, siger Bannon.

Det har længe været forlydender om at Bannon, der har rollen som strategisk rådgiver i Det Hvide Hus, har været på koalitionskurs med Donald Trump, og at han derfor ikke længere indgår i præsidentens planer.