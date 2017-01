Trumps mur får svært ved at stoppe illegale indvandrere

USA's præsident, Donald Trump, har taget første skridt i retning af at opfylde sit valgløfte om at bygge en mur på grænsen til Mexico.

Trump har underskrevet et dekret, hvor han beordrer byggeriet igangsat, så man kan dæmme op for de mexicanere, der tager turen over grænse for at arbejde illegalt.