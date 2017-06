Trumps minister kalder russiske rygter afskyelige løgne

USA's justitsminister, Jeff Sessions, afviser, at han skulle have deltaget i eller haft kendskab til et hemmeligt samarbejde med Rusland.

Det sker under en åben vidneforklaring tirsdag i Senatet. Her er efterretningskomitéen i gang med at undersøge mulige forbindelser mellem præsident Donald Trumps valgkampagne og russerne.

- Jeg har aldrig mødtes med eller haft samtaler med nogen russer eller andre udenlandske embedsfolk angående nogen form for indblanding i nogen kampagne eller noget valg i USA, siger Jeff Sessions.

Han afviser blandt andet, at han skulle have haft et tredje møde med Ruslands ambassadør i USA. Det har amerikanske medier tidligere skrevet om.

Jeff Sessions har tidligere oplyst, at han har haft to møder med ambassadøren, Sergej Kisljak.

Sessions valgte i marts at erklære sig inhabil i undersøgelsen af forbindelserne mellem Rusland og Donald Trumps medarbejdere.