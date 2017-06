Trumps minister giver åben vidneforklaring i Rusland-sag

Senatets efterretningskomité vil efter alt at dømme møde Sessions med spørgsmål om den tidligere senators forhold til russiske repræsentanter under valgkampen i 2016.

Det forventes desuden, at Sessions vil blive bedt om at forklare, om han spillede en rolle i fyringen af FBI's nu forhenværende chef James Comey.

Det har længe været uklart, om Sessions ville give forklaring bag lukkede døre.

Men i en pressemeddelelse mandag oplyste komitéens formand, republikaneren Richard Burr, at høringen vil være åben for offentligheden.

En talskvinde fra Justitsministeriet siger, at Sessions havde bedt om en åben høring. Det havde han angiveligt, fordi han mener, at "det er vigtigt, at det amerikanske folk hører sandheden direkte fra ham".

James Comey gav sin forklaring i sidste uge.

Her fortalte den tidligere FBI-chef, at forbundspolitiet havde informationer om Sessions, der ville have gjort det "problematisk" for justitsministeren at stå i spidsen for undersøgelsen om Ruslands rolle i valget.

Som justitsminister var det ellers Sessions, der var tiltænkt den rolle.

Men justitsministeren erklærede sig selv inhabil.

Det skete, efter at medier havde skrevet, at Jeff Sessions havde holdt hemmelige møder med Ruslands ambassadør i USA, Sergej Kisljak.

Høringen tirsdag begynder klokken 20.30 dansk tid.

Det sker, dagen efter at mediebossen Christopher Ruddy, der er en af Donald Trumps venner, sagde, at Trump også overvejer at fyre Robert Mueller.

Mueller er udpeget som særlig anklager i undersøgelsen af Ruslands rolle i valget.

Hans udnævnelse fandt sted, efter at Donald Trump fyrede James Comey.