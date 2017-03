Trumps justitsminister er i tovene efter Rusland-anklager

USA's demokrater kræver, at Jeff Sessions fyres for at lyve i Senatet om sine møder med Ruslands ambassadør.

Et større drama er under opsejling i Washington. Demokraterne i Kongressen kræver torsdag, at justitsminister Jeff Sessions træder tilbage for at have løjet om sine kontakter til Ruslands ambassadør.

Hovedpersonen selv siger fra morgenstunden, at han ikke har gjort noget upassende. Men "hvis det skulle vise sig nødvendigt, så vil jeg erklære mig inhabil".

Problemet er, at Sessions under høringen i Senatet, som gik forud for hans godkendelse som justitsminister, sagde, at han ikke havde haft kontakt med Rusland.

Hvis det kan bevises, at Sessions løj om sine to møder med den russiske ambassadør, så kan han blive tvunget til at træde tilbage.

Han har løjet under ed, siger den demokratiske mindretalsleder i Repræsentanters Hus, Nancy Pelosi.

- Vi er langt forbi det at kunne erklære sig inhabil. Jeff Sessions løj under ed. Alt hvad der ikke fører til, at han går selv eller bliver gået, er uacceptabelt, skriver hun på Twitter.

Det er en sag, der truer med at svække præsident Donald Trump. Han er blevet beskyldt for at have haft kontakt til Rusland under valgkampen.

Han kritiseres også for ikke at følge op på efterretningstjenesternes oplysninger om, at Rusland hackede Det Demokratiske Parti under valgkampen for at svække partiet.