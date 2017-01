Trumps indsættelse er kampscene i ny kontroversiel sag

Baggrunden for de demokratiske politikeres reaktion er, at Trump har rettet et angreb mod deres sorte partifælle John Lewis, som er en fremtrædende borgerrettighedsforkæmper.

På nuværende tidspunkt synes mindst 26 demokratiske kongresmedlemmer at blive væk fra indsættelsesceremonien.

Trump kritiserede Lewis i et tweet på det sociale medie Twitter lørdag. Trump skrev, at Lewis kun stod for "snak" og ikke resultater.

Udmeldingen fra den kommende præsident kom efter, at Lewis havde meddelt, at han ikke ville overvære indsættelsen af Trump, fordi han ikke anser denne for at være en legitim præsident.

- Jeg kan se ikke valgets vinder som en legitim præsident, udtalte Lewis i et tv-interview med tv-stationen NBC fredag. Han sage, at han mener Rusland blandede sig i præsidentvalgkampen.

Striden fik stor fokus mandag, hvor hundredvis af mennesker deltog i markeringen af nobelfredsprismodtageren Martin Luther King fødselsdag i Atlanta.

King, som blev dræbt ved et attentat i 1968, ville være blevet 88 år søndag.

John Lewis, der i 1965 deltog i en march sammen med King for sortes rettigheder, og som blev udsat for politivold ved den historiske aktion, bliver af Trump kritiseret for at have gjort for lidt for sit eget valgdistrikt i Atlanta.

- Distriktet er i en skrækkelig forfatning og er i totalt forfald (for ikke at komme ind på den udbredte kriminalitet), skriver Trump og tilføjer:

- Kun snak, snak, snak - ingen handling og ingen resultater.

Trump har haft et møde med Martin Luther Kings søn i Trump Tower.

Talsmænd siger, at de blandt andet talte om landets valgsystem.

Trump svarede ikke på spørgsmål efter mødet, men King sagde, at de havde haft konstruktive drøftelser.

Trump fik kun otte procent af stemmene fra USA's sorte befolkning.

I et tweet hyldede Trump mandag "Martin Luther King-dagen og alt det fantastiske, som han stod".

Martin Luther King-dagen er en national fridag og fejres den tredje mandag i januar hvert år.