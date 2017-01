Mehdi Mozaffari har i mange år forsket i radikalisering og islamisme. Nu kan han sandsynligvis ikke komme ind i USA for at lancere en bog om emnet. Arkiv.

Trumps indrejseforbud rammer dansk islamkritisk professor

Professor Mehdi Mozaffari skulle have været i USA for at promovere bog, men kan ikke få grønt lys til rejse.

Han skulle efter planen have været i USA om to uger for at lancere sin nye bog "Islamism: A New Totalitarianism", der handler om truslen fra islamistiske ekstremister i Vesten.

Det amerikanske indrejseforbud for personer fra syv lande får nu konsekvenser for den aarhusianske professor Mehdi Mozaffari, der er født i Iran.

- Jeg er professor i statskundskab. Jeg har været leder af Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser, som har fået penge på finansloven, og jeg flygtede selv fra det iranske regime for mange år siden.

- Nu kan jeg ikke rejse til USA, fordi jeg for 77 år siden blev født i Iran, siger Mehdi Mozaffari.

Netop frygten for radikale islamister er blandt årsagerne til, at USA's præsident, Donald Trump, per dekret har indført indrejseforbud for personer fra syv lande, herunder Iran.

Mehdi Mozaffari er dansk statsborger, men i hans pas står der, at han er født i Iran.

Der hersker fortsat tvivl om, hvorvidt det får betydning for danske statsborgere, der er født i et af de syv lande.

Foruden professoren gælder det også folketingspolitikeren Naser Khader (K), der er dansk statsborger, men født i Syrien.

- Tingene er så uklare, at selv Udenrigsministeriet endnu ikke kan give et klart svar, siger Naser Khader, der endda har diplomatpas.

Allerede under USA's tidligere præsident Barack Obama blev reglerne strammet for statsborgere fra 38 lande, heriblandt Danmark, hvis de blot har besøgt et af de syv lande efter 1. marts 2011.

Hvis man søger forhåndsgodkendelse til at rejse ind i USA på nettet, kan man yderligere blive spurgt om, hvorvidt man nogensinde har været statsborger i et af landene.

Det har professor Mehdi Mozaffari fra Aarhus Universitet. Derfor har han henvendt sig til den amerikanske ambassade for at få svar på, om han kan rejse til USA uden at blive sendt hjem igen.

Her har han ifølge eget udsagn fået besked om, at det kan han ikke.

Ambassaden oplyser til Ritzau, at hvis man er dansk statsborger, men er født i et af de syv lande, beror det på en individuel sagsbehandling, hvor der tages hensyn til en lang række faktorer.