Trumps forsvarsminister: USA har ubrydelig Nato-forpligtelse

Præsident Donald Trump har ellers gentagne gange kaldt den nordatlantiske militæralliance "forældet".

Præsidenten mener ikke, at Nato har gjort nok for at bekæmpe terrorisme.

Forsvarsminister James Mattis forsikrer dog om, at Nato stadig er vigtig for USA.

- De to ledere diskuterede vigtigheden af vores fælles værdier, og ministeren understregede, at når vi leder efter allierede til at forsvare disse værdier, så kigger USA altid først mod Europa, siger Jeff Davis, talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

- De lovede hinanden at tale sammen igen i løbet af de kommende måneder og ser frem til at mødes personligt under Natos forsvarsministermøde i februar, tilføjer talsmanden.

Talsmanden oplyser, at James Mattis også har talt med den britiske forsvarsminister, Michael Fallon.

Også under sin samtale med Fallon benyttede Mattis lejligheden til at betone vigtigheden af Nato.

Mattis "understregede, at USA har en ubrydelig forpligtelse" over for Nato, lyder det fra Jeff Davis.

James Mattis benyttede også samtalen med Michael Fallon til at "understrege, at USA og Storbritannien altid vil have et unikt og tæt forhold, og at forholdet er en af grundstenene for USA's sikkerhed."

Den britiske premierminister, Theresa May, vil fredag besøge Donald Trump i Washington. Hun bliver den første regeringsleder, der møder præsidenten efter fredagens indsættelse.