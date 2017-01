Trumps folk præciserer dekret og giver flere adgang til USA

Chef for USA-grænsemyndigheder siger, at folk med pas i andet land end syv på sort liste kan rejse til USA.

Den fungerende chef for CBP, Kevin K. McAleenan, siger på et pressemøde tirsdag, at myndighederne i løbet af få timer, efter at Trump havde underskrevet sit dekret, var klar med retningslinjer.

Rejser man til USA på et pas fra et land, der ikke er omfattet af Donald Trumps indrejseforbud, kan man frit rejse ind, bekræfter USA's grænse- og toldmyndigheder (CBP).

Der herskede ellers stor forvirring i de amerikanske lufthavne, da præsidenten præsenterede sin ordre i fredags.

McAleenan siger på pressemødet, at nogle luftfartsselskaber har overfortolket reglerne. Borgere med statsborgerskab i Canada - og andre ikke sortlistede lande - blev forhindret i at rejse til USA. Det var en fejl.

Målet med Trumps tiltag er at stoppe muslimers indrejse. Det har han sagt.

Dekretet er rettet mod borgere fra syv lande: Iran, Irak, Somalia, Sudan, Syrien, Yemen og Libyen.

Inden CBP kom på banen, havde flere amerikanske ambassader i flere lande sagt, at man kan rejse til USA, hvis man har et pas fra et land, som ikke er et af de syv.

En af disse ambassader var USA's ambassade i Danmark, hvor konsul Rebekah Drame sagde:

- Alle i hele verden, der har et gyldigt visum eller Esta i et pas udstedt af et land, som ikke er omfattet af dekretet, kan nu rejse til USA. De kan også søge om visum og Esta.

Esta er en ordning, hvor man i stedet for visum blot skal have en forhåndsgodkendelse - Esta - for at kunne rejse til USA. Den ordning er Danmark blandt andet med i.

Amerikansk grænsepoliti har stoppet 720 personer fra syv forskellige lande i at komme ind i USA, fortæller CBP-chefen.

Dekretet har vakt overraskelse og vrede i mange lande. Især har det provokeret, at præsidenten vil udelukke muslimer, da han ifølge eget udsagn dermed kan forhindre islamistisk terror.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har kritiseret ham for at mistænkeliggøre muslimer over en bred kam.

Trump får støtte fra formanden for Repræsentanternes Hus, republikaneren Paul Ryan.

- Præsidenten har ansvar for dette lands sikkerhed, siger Ryan.

Republikaneren kalder det dog beklageligt, at der var forvirring omkring betydningen af dekretet.