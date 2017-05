Trumps eksrådgiver vil give dokumenter til Rusland-komité

Flynns folk skriver således i en e-mail til komitéen tirsdag, at de vil begynde at udlevere nogle af de efterspurgte dokumenter, så de kan imødekomme en tidsfrist fra komitéen.

Flere dokumenter vil følge senere, lyder det.

Det oplyser en unavngiven regeringskilde, der er bekendt med sagen.

Den pensionerede general Flynn har hidtil afvist at udlevere dokumenter i sagen om Ruslands mulige indblanding i det amerikanske præsidentvalg sidste år.

Efterretningskomitéen bad således om dokumenterne fra Flynn i et brev 28. april. Flynn afviste dog at samarbejde og blev efterfølgende stævnet.

Han har tidligere sagt, at han kun vil samarbejde, hvis han får garanti for, at han ikke bliver retsforfulgt for det, han i så fald vil sige. Det har de amerikanske myndigheder hidtil afvist.

Det var netop sagen om de mulige russiske forbindelser til præsidentvalget, der kostede Michael Flynn jobbet som sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus.

Flynn blev afskediget i midten af februar. Det skete efter kun 24 dage på posten som national sikkerhedsrådgiver for Donald Trump.

Michael Flynn blev fyret, da det kom frem, at han havde undladt at oplyse, at han havde ført samtaler med den russiske ambassadør i USA.

Samtalerne handlede om USA's sanktioner mod Rusland.

Flynn havde samtidig vildledt vicepræsident Mike Pence og flere andre om sine handlinger.

Tidligere i maj fortalte unavngivne kilder, at også tidligere præsident Barack Obama havde advaret Donald Trump mod at ansætte Flynn.

Michael Flynn blev tidligere afskediget som leder for USA's militære efterretningstjeneste (DIA) under Obama.

I et memo skrevet af James Comey, der 9. maj blev fyret som chef for FBI af Donald Trump, står der, at Trump havde bedt ham afslutte en undersøgelse af Michael Flynn.

Op til sin fyring var det James Comey, der stod i spidsen for undersøgelsen af Ruslands indblanding i det amerikanske valg.