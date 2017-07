Trumps bud på FBI-boss lover at styre efter lov og fakta

Det siger den 50-årige advokat under en høring i Senatet, som skal godkende nomineringen.

Christopher Wray, som af præsident Donald Trump er nomineret til posten som leder af FBI, lover at overholde loven og stræbe upartisk efter retfærdighed.

- Hvis jeg tildeles den ære at stå i spidsen for forbundspolitiet, vil jeg aldrig tillade, at FBI's arbejde bliver styret af andet end fakta, loven og den upartiske stræben efter retfærdighed. Punktum, siger Wray.

Christopher Wray har tidligere været ansat i justitsministeriet, mens George W. Bush var præsident i USA.

Trump har nomineret Wray som afløser for James Comey, som præsidenten - i en kontroversiel beslutning - valgte af fjerne fra posten.

Comey stod i spidsen for en undersøgelse af mulige forbindelser mellem Rusland og Trumps kampagne under valgkampen.

Under høringen fortæller den 50-årige advokat, at han ikke har drøftet fyringen af James Comey med Det Hvide Hus.

Wray lover at lede FBI på en "uafhængig facon, der vil gøre enhver amerikaner stolt".

Hvis Donald Trump skulle afkræve Wray et løfte om loyalitet, så vil Wray - siger han - forsøge at tale Trump fra det. Ellers vil han forlade posten.

Comey har sagt, at Trump under en privat middag netop afkrævede Comey et løfte om loyalitet. Det har præsidenten benægtet.

Den nominerede understreger også, at han vil støtte undersøgelsen af russiske forbindelser, som ledes af Robert Mueller, der er tidligere direktør for FBI.

Skulle nogen forsøge at påvirke undersøgelsen, så vil Wray se med stor alvor på det, siger han.

På et spørgsmål om sit syn på Mueller, svarer han:

- Det er en person, som jeg har enorm respekt for.

Wray og Mueller arbejdede sammen, da Wray var ansat i justitsministeriet.