Trumps besøg i Texas går uden om oversvømmede Houston

Kongressen i Washington ventes at godkende en betydelig økonomiske hjælpepakke til de tusindvis af mennesker, der har fået beskadiget deres bolig eller andet af oversvømmelser og vindstød.

Men Kongressen kan ikke vedtage en hjælpepakke, før Trump har fremsat et konkret forslag.

Præsidentparrets første stop på turen til Texas bliver Corpus Cristi.

Det var i nærheden af byen med cirka 325.000 indbyggere, at orkanen Harvey fredag gik i land og bragte historisk store regnskyl med sig.

I Corpus Cristi vil Trump og frue blive orienteret om redningsindsatsen, hvorefter de flyver videre til delstatshovedstaden Austin.

Her er en rundvisning i redningstjenestens indsatscenter planlagt efterfulgt af et møde med repræsentanter for delstatsregeringen.

Meteorologer forudser mere nedbør de kommende dage, og derfor vil oversvømmelserne i blandt andet Houston, blive endnu værre end de var mandag. Enkelte huse er omgivet af vand helt op til taget.

Omkring 2000 mennesker er indtil videre reddet fra oversvømmelserne. Men mange ringer fortsat til alarmcentralen og fortæller, at de er fanget i vandfyldte boliger.

Omkring 4000 personer deltager i indsatsen med at komme nødstedte til undsætning, som også inkluderer 600 både, omkring 500 specialkøretøjer og 14 helikoptere.

Myndighederne skønner, at Harvey har forårsaget skader for milliarder af dollar. Harvey bliver sammenlignet med orkanen Katrina, der anses for at være den dyreste naturkatastrofe i USA's historie.

Alene i skadeserstatninger udbetalte forsikringsselskaber efter Katrina ramte det sydlige del af USA i august 2005 næsten 81 milliarder dollar ifølge Bloomberg News.

Men totalt skønnes Katrina at have medført økonomiske på 140 milliarder dollar, viser en analyse fra genforsikringsselskabet Swiss Re ifølge Bloomberg.

Harvey gik i land sent fredag aften lokal tid som en kategori 4 orkan. Det er ifølge AFP den kraftigste orkan til at ramme Texas i over 50 år.