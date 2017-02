Trumps arbejdsminister havde illegal hushjælp ansat

I en udtagelse mandag forsvarede Andrew Pudzer sig og sagde, at ham og hans kone ikke vidste, at hushjælpen opholdt sig ulovligt i landet.

Andrew Pudzer, som præsident Donald Trump har valgt som sin arbejdsminister, kan få problemer med at blive godkendt af det amerikanske senat, efter netmediet Huffington Post har afsløret, at han har haft en illegal indvandrer ansat som hushjælp.

- Da jeg fandt ud af, at hun var illegal, afbrød vi straks hendes ansættelse og tilbød at hjælpe hende med at få opholdstilladelse, siger Andrew Pudzer.

Udnævnelsen af Pudzer, der er direktør for restaurantfirmaet CKE Restaurants Inc., har tidligere skabt protester fra demokraterne i senatet, efter han åbent har kritiseret en overtidsregel indført under Barack Obama.

Andrew Pudzer har også stillet sig kritisk over for at hæve minimumlønnen til 15 dollar i timen, der blandt andet bliver indført i staten New York i slutningen af 2018.