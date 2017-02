Trumps FN-ambassadør fordømmer Ruslands adfærd i Ukraine

- Jeg betragter det som uheldigt, at jeg ved mine første deltagelse her må fordømme Ruslands aggressive handlinger, siger hun.

Det er første gang, at Nikki Haley er i aktion som USA's FN-ambassadør, siden hun blev udpeget af præsident Donald Trump og godkendt af senatet.

Donald Trump blev under valgkampen kritiseret af sine modstandere for at være for venlig overfor Rusland.

Hans nyudnævnte FN-ambassadør lagde dog ikke fingre imellem, da hun talte til FN's Sikkerhedsråd.

- Vi ønsker at forbedre vores forhold til Rusland. Men den alvorlige situation i Østukraine kræver en klar og stærk fordømmelse af Ruslands handlinger, siger hun.

Jim Acosta, der er journalist ved tv-stationen CNN, skriver på Twitter, at Nikki Haley også har givet udtryk for, at USA's "Krim-relaterede sanktioner" vil forblive, indtil Rusland giver halvøen tilbage til Ukraine.

Reaktionen kommer efter både separatister og regeringen i Ukraine melder om fornyede kampe.

Regeringstro styrker fra Ukraine har rapporteret om 13 dræbte siden søndag. Også separatisterne har oplyst om tab. De ønsker dog ikke at oplyse præcis hvor mange af deres soldater, der har mistet livet.

Begge parter beskylder hinanden for at udføre angreb med artilleri med civile ofre til følge. Ingen af påstandene er blevet bekræftet af uafhængige kilder.

Kampene har efterladt tusinder på begge sider af fronten uden strøm. Det sker i en tid, hvor temperaturen er under frysepunktet.

Internationalt Røde Kors har opfordret til et ophør i kampene, så reparationer kan udføres.