Trump vil til bunds i sag om læk fra Manchester-efterforskning

Det siger USA's præsident, Donald Trump, der forud for et Nato-topmøde i Bruxelles kalder bombeattentatet "et barbarisk og ondskabsfuldt angreb på vores civilisation".

Her beder han deltagerne på topmødet, hvor blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Storbritanniens premierminister, Theresa May, deltager, holde et minuts stilhed til ære for ofrene.

Lige inden præsident Trump taler forud for topmødet, understreger han i en skriftlig erklæring, at det amerikanske justitsministerium og andre agenturer vil gennemgå samtlige læk og "nå til bunds" i sagen.

- Hvis det er relevant, vil gerningsmanden blive retsforfulgt efter lovens fulde omfang.

- Der findes ikke et forhold, vi sætter højere, end det særlige forhold mellem USA og Storbritannien, tilføjer han i udtalelsen.

Angrebet i Manchester blev udført af en selvmordsbomber og har kostet 22 mennesker livet.

Billeder af skader efter angrebet og bombedele er blevet bragt i den amerikanske avis The New York Times.

Også navnet på den formodede gerningsmand, 22-årige Salman Abedi, blev trykt i amerikanske medier, før briterne ønskede at offentliggøre navnet.

Myndighederne vælger ofte at vente med at offentliggøre navne på mistænkte for at undgå, at mulige medskyldige kan nå at stikke af.

Lækagerne har fået britiske myndigheder til at holde inde med at dele oplysninger om efterforskningen med USA. Det bekræfter Manchesters borgmester, Andy Burnham, torsdag over for tv-stationen CNN med ordene:

- Vi kan ærligt talt ikke løbe den risiko længere.

Også premierminister May har kritiseret amerikanerne. Forud for Nato-topmødet har hun udtalt, at hun vil konfrontere Donald Trump med lækagerne i Bruxelles.