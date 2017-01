Trump vil takke CIA under besøg lørdag

- Glade for at takke mænd og kvinder i efterretningstjenesterne, skriver talsmand Sean Spicer på Twitter.

Besøget kan være et forsøg på at forbedre forholdet til efterretningstjenesten, efter at Trump i de seneste uger har rettet flere angreb mod CIA og andre.

Spicer tilføjer, at over 300 personer vil være til stede ved arrangementet i CIA-hovedkvarteret.

Trump har ellers flere gange kritiseret CIA og USA's øvrige efterretningstjenester, efter at de konkluderede, at Rusland var involveret i hackerangreb op til det amerikanske præsidentvalg.

Hackerne har blandt andet stjålet et stort antal e-mails fra en server hos Det Demokratiske Parti.

De amerikanske efterretningstjenester ser det som et forsøg fra Ruslands side på at blande sig i det amerikanske præsidentvalg, der fandt sted i november. Angiveligt skete det for at styrke Trump under valgkampen.

Trump affejede først beskyldningerne. Men siden har han erkendt, at Rusland står bag cyberangrebene.

En uges tid inden sin indsættelse som USA's præsident rasede Trump igen mod efterretningstjenesterne. Det var på grund af en rapport, der påstår, at Rusland kan ligge inde med oplysninger, der er skadelige for ham.

Ifølge flere medier skulle det dreje sig om billeder fra en luksussuite på et hotel i Moskva, hvor Trump angiveligt var i selskab med prostituerede.

Trump mente, at ansatte hos efterretningstjenesterne stod bag lækken af rapporten, som et privat sikkerhedsfirma har udarbejdet.

Han beskyldte dem for at bruge samme taktikker som Nazityskland, hvilket fik den afgående CIA-direktør John Brennan til at irettesætte ham.

Flere nuværende og tidligere regeringsembedsmænd har advaret om, at striden mellem Trump og efterretningstjenesterne kan risikere at skade landets sikkerhed.

Den nye præsident havde oprindeligt håbet, at han kunne have indsat den nye CIA-direktør under sit første besøg i tjenestens hovedkvarter, skriver Reuters.

Men Senatet har endnu ikke godkendt udnævnelsen af Mike Pompeo, som Trump har udpeget til jobbet.

Senatet ventes at stemme om godkendelsen af den nye CIA-direktør på mandag.