Trump vil styrke samtlige værn under USA's militær

Trump betegner dekretet som begyndelsen på en "storslået genopbygning" af USA's væbnede styrker.

- Ingen vil sætte spørgsmålstegn ved vores militære styrke, men heller ikke ved vores indstilling til fred. Vi ønsker fred, siger Donald Trump ved en ceremoni i det amerikanske forsvar, Pentagon.

Det op til Kongressen at fastlægge militærets budgetter, men Trump forventer, at lovgiverne i Senatet og Repræsentanternes Hus vil "være meget tilfredse" med at se anmodningen fra Det Hvide Hus om øgede bevillinger.

Ved at sætte sin underskrift på dekretet går Trump videre med et af sine løfter fra efterårets valgkamp om præsidentposten.

Han forestillede sig, lød det under valgkampen, for eksempel en flåde på 350 skibe. Aktuelt råder U.S. Navy over 274 fartøjer og har en målsætning om at øge antallet til 310.

Trump undlod også at lade militæret være omfattet af det ansættelsesstop, som han beordrede indført i hele den offentlige sektor straks efter sin indsættelse 20. januar.