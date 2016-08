Trump vil spore og udvise indvandrere fra USA

Republikaneren siger, at han vil udvikle et sporingssystem, der skal slå ned på illegal indvandring.

Den republikanske præsidentkandidat, Donald Trump, siger lørdag, at han vil have udviklet et sporingssystem, der skal sikre, at illegale indvandrere bliver sendt hjem fra USA. Det siger Trump i en tale i byen Des Moines i delstaten Iowa ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg vil bygge en stor mur på grænsen til Mexico, indføre et nationalt screeningsystem, forhindre illegale indvandrere i at få adgang til velfærd og udvikle et sporingssystem, der skal sikre, at man bliver sendt ud hurtigt, hvis man overtræder sit visum, siger Trump ifølge Reuters.

Trump er de seneste uger blevet skudt i skoene, at han taler med to tunger omkring immigration, der er en af hans foretrukne debatemner.

Rigmanden bliver beskyldt for at køre en hård linje over for indvandrere, når han taler til sine tilhængere, men derimod forsøge at fremstå blødere, når han optræder andre steder.

Men i talen til sine støtter i Des Moines var der ingen slinger i valsen fra republikanerens side.

- Hvis vi ikke slår ned på et visums udløbsdato, så har vi en åben grænse. Så simpelt er det, siger han.

Der er præsidentvalg i USA til november.