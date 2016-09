- Alt, der er ødelagt i dag, kan fikses, og enhver fiasko kan vendes til en stor succes, sagde den republikanske præsidentkandidat Donald Trump i en tale under et besøg i Economic Club of New York.

Trump vil skabe 25 millioner nye job de næste ti år

Med Donald Trump i spidsen for USA, skal landet have en målsætning om en årlig økonomisk vækst på fire procent.

Den republikanske præsidentkandidat forventer desuden, at han kan skabe 25 millioner nye job over det næste årti.

Det siger Trump ifølge Reuters under et besøg i Economic Club of New York. Her har mange berømtheder stået på talerstolen, blandt andre John F. Kennedy og Margaret Thatcher.