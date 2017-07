Trump vil sætte en stopper for transkønnede i USA's hær

USA's præsident, Donald Trump, skriver på Twitter, at han ikke vil tillade, at transkønnede personer gør tjeneste i den amerikanske hær.

- Efter at have rådført mig med mine generaler og militære eksperter, så vær hermed informeret om, at USA's regering ikke vil acceptere eller tillade, at transkønnede personer gør tjeneste under nogen form i det amerikanske militær, skriver han.