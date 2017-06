Trump vil overvære Paris-parader på Bastilledagen

- I forbindelse med markeringen af 100-års-dagen for USA's indtræden i Første Verdenskrig har den amerikanske præsident, Donald Trump, taget imod en invitation fra den franske præsident, Emmanuel Macron, om at overvære paraderne på Bastille-dagen den 14. juli, hedder det i en erklæring fra Macrons kontor.

Det franske præsidentpalads meddeler, at den amerikanske præsident, Donald Trump, har takket ja til en invitation om at overvære festligheder i Paris på den franske nationaldag, Bastilledagen, 14. juli.

I Det Hvide Hus siger en embedsmand, at de to præsidenter talte i telefon sammen tirsdag, hvor Macron fremsatte invitationen.

Trump og Macron mødtes senest i maj i Bruxelles på et Nato-topmøde. Her undlod Trump - stik imod alles forventning - at sige, at han bakker op om alliancens sikkerhedsgaranti.

Den amerikanske præsident vil i Paris overvære den traditionelle militærparade på Avenue Champs-Élysées, hvor amerikanske soldater vil gå ved siden af franske soldater for at mindes alliancen under Første Verdenskrig.

Macron har signaleret, at han håber på et tæt samarbejde med Trump, omend han har pointeret, at "intet kan blive genforhandlet", hvad angår den internationale FN-klimaaftale fra Paris i 2015

Under Første Verdenskrig gik de første amerikanske soldater i land i den vestfranske havneby Saint-Nazaire 26. juni 1917.

Over to millioner amerikanske soldater deltog i Første Verdenskrig. 53.402 blev dræbt. Endnu flere, 63.114 soldater, døde i især den globale influenzaepidemi den spanske syge.

Men det var første gang, at USA afgørende ændrede magtbalancen i en global konflikt.

Deltagelsen i verdenskrigen indvarslede en ny epoke, hvor USA var blevet en verdensmagt.

I dag har USA 62.000 soldater i Europa.