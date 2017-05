Trump vil have langt hårdere sanktioner over for Nordkorea

Nordkoreas prøveaffyring af et missil søndag bør ifølge USA's præsident, Donald Trump, resultere i en stramning af sanktionerne over for landet.

Reaktionen fra præsidentboligen kommer få timer efter, at Nordkorea med succes affyrede et missil ud over havet mellem den koreanske halvø og Japan.

Trump har tidligere talt for en stramning af sanktionerne, hvis hovedformål er at ramme landets økonomi. Det kan gøre det sværere for Nordkorea at finansiere udviklingen af avancerede våben.

Ifølge de japanske og sydkoreanske myndigheder holdt missilet sig i luften i cirka en halv time og aflagde en distance på mellem 700 og 800 kilometer, før det styrtede i Det Japanske Hav.

Missilet nåede ifølge Japans forsvarsministerium op over 2000 kilometers højde. Det kan være en indikation på en ny type missil under udvikling, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Ifølge udtalelsen fra Det Hvide Hus landede missilet dog tættere på russisk territorium end japansk.

- Præsidenten (Trump, red.) kan ikke forestille sig, at Rusland er fornøjet, hedder det.

Affyringen er ligeledes blevet fordømt af Japan og Sydkorea.

De to landes udenrigsministre har telefonisk drøftet affyringen, og den japanske premierminister Shinzo Abes øverste sikkerhedsrådgiver har desuden været i kontakt med sin amerikanske kollega, H.R. McMaster.

Shinzo Abe oplyser, at Japan, USA og Sydkorea arbejder tæt sammen i forhold til situationen i Nordkorea.

Affyringen kommer få dage efter, at Sydkorea nyvalgte præsident, Moon Jae-in, talte om muligheden for at få en dialog i gang med styret i Nordkorea.

Præsident Moon betegnede ifølge Reuters under et hasteindkaldt møde i Sydkoreas nationale sikkerhedsråd søndag morgen affyringen som en "hensynsløs provokation".

Nordkorea har i flere år været underlagt sanktioner på grund af landets prøveaffyringer af missiler og atomvåbenforsøg.