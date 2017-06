Trump vil have NFL-holdejer som ambassadør i Storbritannien

Milliardæren og ejeren af det amerikanske fodboldhold, der spiller i den professionelle liga, NFL, skal dog først godkendes af Senatet.

70-årige Woody Johnsons nominering er ventet. Under en frokost i januar henviste Donald Trump til klubejeren som "ambassadør" og sagde, at Johnson var "på vej til St. James's".

I Storbritannien er den formelle titel på den amerikanske ambassadør i landet "USA's ambassadør til Domstolen til St. James's".

The New York Times beskriver ambassadørposten i Storbritannien som en post, der altid gives til en velhavende sponsor, som bruger ambassadørboligen til at blive en del af Londons eksklusive selskab på den sociale scene.

Ambassadørjobbet under præsident Donald Trump bliver dog usædvanligt udfordrende, efter premierminister Theresa May skal forhandle briternes exit fra EU på plads.

Samtidig skal USA og Storbritannien forsøge at nå til enighed om en handelsaftale.

Donald Trump støtter Storbritanniens farvel til EU, men han har også gjort det klart, at handelsaftaler, der ofte tager årevis at forhandle på plads, skal favorisere USA.

Woody Johnson, der er oldebarn til stifteren af det multinationale medicinalkonglomerat Johnson & Johnson, har længe balanceret mellem sine to passioner: Amerikansk fodbold og politik.

Han var ifølge The New York Times et fremtrædende medlem af den republikanske præsidentkandidat Mitt Romneys fundraising-kampagne i 2012.

Den gang udtalte Johnson, at han hellere ville have, at Mitt Romney vandt præsidentposten, end at New York Jets vandt fodboldsæsonen. Ingen af delene skete.

Oprindeligt støttede Woody Johnson Jeb Bush, som forsøgte at blive opstillet som republikansk kandidat ved præsidentvalget sidste år. Senere er Johnson dog blevet en aktiv og entusiastisk tilhænger af Donald Trump.