På et vælgermøde i byen Aston tirsdag præsenterede Donald Trump med sin datter Ivanka ved sin side et forslag om seks ugers betalt barselsorlov til nybagte mødre.

Trump vil gøre mødre glade og foreslår betalt barselsorlov

Således præsenterede han tirsdag et forslag om seks ugers betalt barselsorlov. Det skriver avisen The Washington Times.

Den republikanske præsidentkandidat, Donald Trump, ser nu ud til at forsøge at række ud til de kvindelige vælgere på et område, der ellers normalt diskuteres blandt demokrater.

Med sin datter Ivanka ved sin side præsenterede Trump under et vælgermøde i byen Aston i delstaten Pennsylvania et forslag om seks ugers betalt barselsorlov samt mulighed for billigere børnepasning.

- Vi kan tilbyde seks ugers betalt barselsorlov til enhver nybagt mor, hvis arbejdsgiver ikke tilbyder denne mulighed, fortalte den republikanske præsidentkandidat.

- Det vil gøre en masse mødre meget glade, tilføjede han.

Donald Trump tror på, at hans plan vil modtage bred politisk opbakning.

Ifølge Trumps plan skal forældre - uanset om de er på arbejdsmarkedet eller hjemmegående - kunne trække de gennemsnitlige omkostninger for børnepasning fra i skat.

Fradraget vil dog ikke gælde personer, der tjener mere end 250.000 dollar om året - svarende til knap 1,7 millioner kroner - eller par, der tjener mere end 500.000 dollar om året.

Hverken Donald eller Ivanka Trump kom med noget bud på, hvordan forslaget skal finansieres.

Også Trumps rival, demokraten Hillary Clinton, har foreslået betalt barselsorlov. Hendes forslag lyder på 12 ugers betalt orlov for både mødre og fædre. Clinton vil finde pengene til forslaget ved at hæve skatterne for de rigeste.