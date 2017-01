Trump vil fastholde sanktioner mod Rusland i en periode

Han pointerer samtidig, at han vil se fremskridt fra Kina i forhold til dets valuta- og handelspolitik, før han vil overveje at støtte Beijings politik i forhold til Taiwan.

Den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, siger i et interview med avisen The Wall Street Journal, at han vil opretholde sanktioner mod Rusland - "i hvert fald i en periode".

Uddrag fra et timelangt interview med den kommende amerikanske leder gør det klart, at den kommende Trump-administration håber på et forbedret forhold til Rusland trods spændinger.

- Hvis vi kan enes, og hvis Rusland virkelig hjælper os, hvorfor skulle vi så opretholde sanktionerne?, siger Trump.

Trump antyder, at sanktioner, som blev indført af Obama-administrationen kort før nytår, vil blive ophævet, hvis Rusland hjælper i kampen mod terrorisme og støtter USA på andre måder.

Sanktionerne kom som reaktion på påståede russiske hackerangreb.

Trump siger videre til den amerikanske avis, at han er parat til at mødes med præsident Vladimir Putin, et stykke tid efter at han er blevet indsat som præsident. Det bliver han den 20. januar.

- Jeg har forstået, at russerne er interesseret i et møde, og det er fint med mig, siger Trump.

Til et spørgsmål om Kina og Taiwan understreger Trump, at "alting er under forhandling, når det gælder Kina."

Trump vakte harme i Kina, da han efter sin valgsejr tog imod et lykønskningsopkald fra Taiwans leder og såede tvivl om den politiske linje, som hedder "et Kina".

USA har anerkendt den kinesiske holdning, der går ud på, at der kun er et Kina, hvilket vil sige, at Taiwan er en del af Kina.

Trump sagde under valgkampen, at han åbent ville beskylde Kina for at manipulere med landets valuta, men han gør det over The Wall Street Journal klart, at han ikke umiddelbart vil tage dette skridt.

Men han gentager sine anklager om, at kineserne fejlagtigt siger, at "vores valutakurs falder".

- Den falder ikke, de får den med fuldt overlæg til det, siger Trump, som pointerer, at kineserne på denne måde udkonkurrerer amerikanske virksomheder.

- Det gør det af med os, siger han.