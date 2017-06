Trump vil begrænse rejser og handel i ny stram Cuba-politik

Det oplyser kilder fra Det Hvide Hus ifølge Reuters.

Præsidenten vil præsentere planerne om at tilbagerulle dele af Barack Obamas diplomatiske opblødning over for den kommunistiske østat under en tale i Miami fredag.

Donald Trump lovede under sin valgkamp at stramme politikken over for Cuba, efter at de to lande i 2015 varmede op over for hinanden - blandt andet med åbningen af en amerikansk ambassade i Havana.

Donald Trump vil indføre strammere håndhævelse af rejseforbud for amerikanske turister, der rejser til Cuba.

Præsidenten vil i øvrigt sørge for, at amerikanske penge ikke bliver kanaliseret videre til det, som den nye administration har kaldt en "undertrykkende militærdomineret regering".

Den nye politik vil forbyde stort set alle handler mellem amerikanske virksomheder og cubanske selskaber kontrolleret af militæret.

Donald Trump har dog ifølge Det Hvide Hus ingen planer om at lukke ambassaden i Havana eller bryde de diplomatiske forbindelser, der blev etableret i 2015 efter mere end fem årtiers fjendskab mellem landene.