Trump ventes at sløjfe Obamas toiletlov for transkønnede

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er tilsyneladende på vej til at ændre en regel, der sikrer transkønnede elever på USA's skoler ret til at bruge de toiletter, de ønsker.

De nye retningslinjer er et opgør med regler, som blev indført under den demokratiske præsident Barack Obama.

Han gav skoler landet over besked på at lade transkønnede benytte de toiletter, der matcher det køn, de identificerer sig med - ikke det køn, de er født med.

Reglerne blev lavet for at sikre, at skolerne "er fri for diskrimination, chikane og vold", sagde den daværende undervisningsminister, John King Jr.

En stor del af USA's konservative politikere er imod Obamas regler. De mener, at staten blander sig unødigt i delstaternes anliggender. De mistænker også, at drenge vil udnytte det til at belure piger.

Talsmanden for Det Hvide Hus, Sean Spicer, siger, at han forventer, at de nye retningslinjer præsenteres senere onsdag.

Sagen kan udløse nye protester mod Trump og hans politik, skriver Reuters.

Sidste år var der protester i delstaten North Carolina, som var den første delstat i USA, der tvang transpersoner til at vælge toilet efter deres biologiske køn.

Sagen fik blandt andet musikere som Bruce Springsteen og Bryan Adams til at aflyse koncerter i delstaten.