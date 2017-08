Trump undviger tusinder af demonstranter i New York-hjemkomst

Demonstranterne havde stillet sig op foran Trump Tower på Fifth Avenue, hvor de ventede på præsidentens kortege.

Donald Trump var dog tilsyneladende forberedt på protesterne og havde derfor valgt en alternativ rute. Dermed fik langt de fleste demonstranter ikke mulighed for at udtrykke deres frustrationer over for præsidenten.

Demonstranterne var mødt op med skilte med forskellige mishagsytringer mod præsidenten. "Rigsretssag" og "Det Hvide Hus er ikke et sted for hvidt overherredømme", stod der blandt andet.

Ved Plaza Hotel - blot et stenkast fra Trump Tower - stod der en stor oppustelig rotteagtig karikatur af Donald Trump.

Melissa Mark-Viverito, der er demokratisk medlem af byrådet i New York, var blandt demonstranterne.

En mindre gruppe Trump-tilhængere var også mødt op ved Trump Tower.

- Selv om vi er en lille gruppe, så skal de vide, at vi er her, sagde Shaun Jackson, der er tilhænger af præsidenten.

Politiet i New York havde barrikaderet præsidentens skyskraber med flere lastbiler for at holde demonstranterne på afstand.

Donald Trump, der er vokset op i New York, sagde fredag, at han var blevet væk fra sin hjemby siden januar, fordi han ikke ville ligge byens beredskabsmyndigheder til last.

- Jeg ville elske at vende tilbage til mit hjem i Trump Tower, men det er meget, meget forstyrrende at gøre det, sagde han.