Trump udskyder skæbnedom over verdens klima

Donald Trump har tidligere sagt, at han vil trække USA fra klimaaftalen.

Sean Spicer, som er talsmand i Det Hvide Hus, fortæller tirsdag, at præsidenten i øjeblikket vejer fordele og ulemper ved klimaaftalen for USA.

Det var historisk, da verdens lande i december 2015 blev enige om en aftale, der skal bremse og begrænse klimaforandringerne på kloden. Den blev indgået, mens Barack Obama var præsident i USA.

Hans efterfølger - Donald Trump - har klart antydet, at klimaet ikke er en prioritet. Hans hovedmål er at "genskabe et stærkt USA".

Trækker USA sig fra aftalen, kan det få alvorlige følger for implementeringen.

USA er den næststørste CO2-udleder i verden. Amerikanernes accept af aftalen var afgørende for, at redningsplanen blev godkendt af alle lande.

Trumps rådgivere skulle have holdt møde i Det Hvide Hus tirsdag for at forsøge at finde frem til en beslutning. Men det møde blev udskudt på grund af kalenderproblemer.

Rådgiverne har været uenige om, hvorvidt Trump skal holde sig til løftet om at løbe fra aftalen, eller om han skulle skrive den amerikanske del af den om.

Hans datter Ivanka og hans svigersøn Jared Kushner, som er hans rådgiver, mener, at han skal holde fast i aftalen. Det samme mener USA's udenrigsminister, Rex Tillerson.

Chefen for USA's miljøstyrelse og Trumps seniorrådgiver Steve Bannon mener, at præsidenten skal droppe aftalen om klimaet.